 

Ученые доказали, что человек способен выжить при очень низких температурах

17.03.2021, 19:10, Разное
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Специалисты Национального центра исследований человека CENIEH и их коллеги из Кельнского университета провели анализ климатических условий, с которыми столкнулись люди в период среднего плейстоцена.
Создав компьютерную модель, исследователи проследили, как древние люди были адаптированы к различным переменам в климате. Этот период, который стал интересен ученым, продолжался примерно 125 тысяч-780 тысяч лет назад.

Именно в это время и происходили климатические колебания, вызванные резкими изменениями в климате. Ученые создали палеотемпературные карты, нанеся на них 68 участков, где находились древние люди – их присутствие было официально зарегистрировано исследователями между 360 000 и 470 000 лет назад.

Используя модель потери человеком тепла во время сна, исследователи смогли определить эффекты мехового покрова, толщины слоя подкожного жира, выработки внутреннего тепла за счет ускоренного обмена веществ и потерю тепла организмом. Ученые также считают, что древним людям было бы проще пережить ночной холод, если бы они научились спать в мехах или проводили ночное время в группе людей, защищая, таким образом, свои тела от холода и ветра.

Источник: ekovolga.com



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