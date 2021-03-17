 

Бутина назвала антироссийские заявления Байдена «агонией Запада»

17.03.2021, 19:08, Новости дня
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Заявления президента США Джо Байдена о «вмешательстве» РФ в американские выборы и нападки на российского лидера Владимира Путина говорят об агонии Запада, который от безысходности пытается давить и угрожать, сообщила член Общественной палаты Мария Бутина.

«Мне сразу вспомнились слова Махатма Ганди: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом борются с вами. А потом, вы побеждаете». Мы с вами, дорогие мои, очевидно, вошли на третью стадию – объявленной борьбы против РФ и нашего президента. И, действительно, ведь есть за что. Отчего мы видим агонию Запада, под дудку которого РФ никак плясать не стала?» – написала она в своем Telegram-канале.

«Крым так и остался наш», – отметила Бутина, напомнив, что как раз в эти дни празднуется семилетняя годовщина воссоединения полуострова с Россией.

«Вакцину мы изобрели и успешно распространяем в мире первыми, как и успешно выходим из пандемии (…) РФ не принимает правил устройства общества по-американски с трансгендерами и целованием ботинок, она стоит за традиционные ценности, и многие в мире уже смотрят на нас, как на островок надежды в бушующем океане либерального безумия», – продолжила Бутина.

«Что же с нами, такими непослушными, делать? Злиться, психовать, угрожать, давить… Все это от безысходности как-то сломать и подчинить. Тут ведь нужно понимать, что атака на Путина равно нападение на Россию, месть Запада за собственные провалы», – отметила член ОП.

«Ибо Who is Mr.Putin? Mr. Putin is Russia. Один за всех, и все за одного», – заключила Бутина.

Напомним, президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы. В этой связи он упомянул в разговоре с журналистом издания российского президента Владимира Путина. «Он заплатит цену, – отметил Байден, говоря о президенте России, передает ТАСС. – Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы».  Также, отвечая на вопрос журналиста, Байден позволил личные нападки в адрес Путина.

При этом американский президент не уточнил, как российский лидер «заплатит» за вмешательство в американские выборы. Отвечая на вопрос о том, какова будет эта «цена», президент США сообщил: «Вы скоро увидите».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что «заявление Байдена – это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».



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