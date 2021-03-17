В Талибане потребовали вывода американских войск из Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) потребовало вывести из Афганистана американские войска согласно договоренностям, сообщил официальный спикер движения Забиулла Муджахед.

«Насколько нам известно, [президент США Джо] Байден сказал, что вывод войск к маю осуществить сложно, однако позиция Исламского Эмирата Афганистан заключается в том, что заключенное в Дохе соглашение должно выполняться, потому что его реализация является единственным способом решения проблем, особенно проблемы, которая существует между Афганистаном и Соединенными Штатами. Какой бы предлог ни был найден, чтобы иностранные силы остались а Афганистане, афганцы в таком случае примут собственное решение», – сообщил Муджахед РИА «Новости».

Он отметил, что выполнение соглашения – это «хороший способ» для американской стороны вывести войска из Афганистана, это также соответствует и афганским интересам.

В среду Джо Байден заявил, что решение о точных срока вывода американских военнослужащих из Афганистана пока не принято.

Ранее источники The New York Times в США, Европе и Афганистане сообщили, что на территории Афганистана находятся около 3,5 тыс. американских военнослужащих, хотя официальные данные говорят только о 2,5 тыс. человек.

27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года.

Ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября 2020 года контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. Он также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».