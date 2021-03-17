Застреливший восемь человек в спа-салонах Джорджии признался в «сексуальный зависимости»

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17.03.2021, 19:08, Новости дня
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Задержанный за стрельбу в спа-салонах в американском штате Джорджия, в результате которой погибли восемь человек, заявил, что страдает от сексуальной зависимости, сообщил шериф округа Чероки Фрэнк Рэйнольдс.

«Очевидно, у него есть проблема, которую он сам рассматривает как сексуальную зависимость», – сказал он. Шериф добавил, что, по данным следствия, задержанный мужчина часто посещал массажные салоны, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию телеканала CBS News.

По мнению следствия, на данный момент нет оснований полагать, что преступление было совершено на почве расовой ненависти. «Пока еще рано утверждать, однако, согласно информации на сегодняшний день, это не так. Вероятно, цели были выбраны случайно», – сообщил Рэйнольдс.

Во вторник в округе Чероки неизвестный устроил стрельбу в спа-салоне. Погибли трое, два человека получили ранения. Позднее стрельба произошла в двух спа-салонах в городе Атланта, расположенных рядом. В первом убили трех женщин, во втором – еще одну. В общей сложности погибли восемь человек, сообщалось, что шестеро из них – азиатского происхождения.



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