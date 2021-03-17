Toyota показала новый концепт-кар Aygo X prologue

Японская компания Toyota продемонстрировала уникальную концептуальную модель под названием Aygo X prologue.

В свою очередь, речи о серийном исполнении транспортного средства пока не ведется, тогда как автомобиль является прототипом последующего стиля для новой техники. Напомним, выход модели Aygo состоялся в 2005 году, тогда как теперь всерьез задумались о возможности выхода более привлекательной модификации. Отличить концепт Aygo X prologue можно по увеличенным колесам и дорожному просвету.

Для концепта предусмотрели также камеру заднего вида и крепление для велосипедов и других элементов. Пока возможность выхода нового Aygo X prologue не обсуждается производителем на ближайшее время.