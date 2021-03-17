 

“Это просто колебания воздуха”: эксперт Коротченко отреагировал на высказывания Украины о ракетном оружии

17.03.2021, 19:04, Разное
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Корреспондент утверждал, что это оружие заставит нашу страну “психовать”. Он заявлял, что Украина разработала противокорабельные ракеты комплекса ЖК-360МЦ
“Нептун”. Якобы их не могут “увидеть” радары.

Корреспондент уверял, что украинскими ракетами заинтересовались американцы. Также он заявил, что новые комплексы защитят Киев от наступательных действий Москвы.

Игорь Коротченко уверен, что такого оружия на Украине нет. По его словам, “это просто колебания воздуха”, сообщает “Царьград”. Эксперт добавил, что журналисту нужен психиатр, поскольку он бредит.

Ранее Игорь Коротченко оценил шансы Украины в вооруженном столкновении с Россией. По его мнению, Киев потерпит оглушительное поражение. Он добавил, что Незалежную ждет судьба Грузии.

Напомним, эксперт отметил, что Россия не собирается нападать на Украину. Наоборот, это Киев постоянно угрожает взорвать Крымский мост или захватить полуостров.



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