 

Полезный для сердца образ жизни помогает предотвратить рак?

17.03.2021, 18:52, Разное
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Риск сердечно-сосудистых болезней

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) развиваются под действием ряда факторов риска. На некоторые из них (например, пол и возраст) повлиять нельзя, однако существуют модифицируемые факторы риска, действуя на которые можно снизить риск болезней сердца и сосудов. Их включает в себе шкала Life’s Simple 7 Американской кардиологической ассоциации:

  • курение;
  • диета;
  • физическая активность;
  • масса тела;
  • артериальное давление;
  • уровень холестерина в крови;
  • уровень сахара в крови.

По этой шкале за каждый нездоровый показатель начисляется один балл. То есть, у курящего человека с высоким уровнем сахара в крови и лишним весом будет 3 балла. Идеальным считается показатель 0-1 балл.

Есть более сложные системы для оценки риска, например, шкала 10-летнего риска развития атеросклеротической сердечно-сосудистой патологии (калькулятор на английском языке), которая также учитывает пол, возраст, расу и более специфические показатели.

Факторы риска ССЗ – факторы риска рака

В новом исследовании ученые проанализировали данные более 20 тысяч человек, ни у одного из которых не было рака в начале исследования. За участниками наблюдали в течение 15 лет, за это время рак развился примерно у 2,5 тысячи из них.

Авторы исследования оценили стандартные факторы сердечно-сосудистого риска у всех участников исследования и сопоставили их с риском развития рака. Оказалось, что при увеличении 10-летнего риска ССЗ на каждые 5% риск рака у участников исследования увеличивался на 16%. У людей с высоким риском сердечно-сосудистых болезней по этой шкале риск развития рака был в 3 раза выше, чем у людей с низкими показателями.

«После исключения возраста и пола остаточный риск атеросклеротической сердечно-сосудистой патологии оставался связанным с риском развития рака в будущем, но уже в меньшей степени», – пишут ученые в тексте исследования.

Увеличение риска ССЗ по шкале Life’s Simple 7 на каждую единицу было связано с увеличением вероятности рака на 5%.

«Мы обнаружили связь между образом жизни, полезным для сердца, и снижением риска рака, а также обратную связь: менее здоровый образ жизни был связан с увеличением риска рака. Но в этом эпидемиологическом исследовании мы не можем доказать, что между этими факторами есть причинная связь», – сказала Эмили Лау (Emily S. Lau) из Общей массачусетской больницы, соавтор исследования.

Также ученые обнаружили, что увеличение уровня натрийуретического пептида – маркера, который показывает, что сердце находится в стрессовом состоянии – было связано с увеличением риска рака на 40%.

Врачи должны преодолеть стереотип, согласно которому для профилактики ССЗ и рака нужны разные подходы, написали в редакционной статье в JACC: CardioOncology ученые из Северо-Западного университета. По их мнению, общая почва двух болезней (а также других хронических заболеваний, сопровождающих старение) требует комплексного подхода в профилактике.

«В этом отношении профилактика сердечно-сосудистых болезней ушла далеко вперед по сравнению с профилактикой рака», – указывают ученые. Они указывают, что врачи должны поддерживать концепцию всестороннего изменения образа жизни, который рекомендуют для профилактики ССЗ, в предупреждении рака.



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