 

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит в новой съемке эко-коллекции одежды

17.03.2021, 18:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

24-летняя дочь Мелани Гриффит и Антонио Бандераса, а также сестра Дакоты Джонсон продолжает делать уверенные шаги в модной индустрии. Несколько лет назад Стелла стала принимать участие в модных дефиле (причем однажды в одном показе участвовали сразу три сестры — дочери Мелани Гриффит Дакота и Стелла и падчерица актрисы Грейс Джонсон), а теперь модные бренды приглашают ее на съемки.

На днях Стелла Бандерас поделилась кадрами со съемки для нового американского бренда одежды 101p100. Ее создают из вторичных материалов, в частности, восстановленного нейлона — эконила. Для его производства используют не только пластиковые отходы, но даже рыболовные сети.

Фотосессию дочери оценила и ее звездная мама — актриса Мелани Гриффит. В Instagram-аккаунте Стеллы она оставила комментарий:

ОМГ!!! Моя красотка!

В ноябре 2019 года Стелла Бандерас впервые вышла в свет со своим бойфрендом — сыном вице-президента NBC Рональда Мейера, Эли Мейером. Их отношения завязались летом того же года, однако вместе ли они сейчас, неизвестно.

Напомним, Антонио Бандерас и Мелани Гриффит в 2014 году приняли решение развестись после 18 лет брака. Для актрисы этот брак был четвертым, а для актера — вторым. За все время совместной жизни у пары родилась только дочь Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит. В декабре 2015-го актеры завершили процедуру расторжения брака. Суд обязал выплачивать Бандераса по 55 тысяч долларов ежемесячно в качестве “супружеской поддержки” бывшей жене. Дом в Калифорнии, где проживали супруги основную часть времени, был продан, а средства поделены, зато дом в Аспене, куда они наведывались на Рождество, полностью перешел во владение Мелани. 

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит с дочерью Стеллой



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Репрессии на льду

27.10 / Россиянок будут призывать в армию с 2021 года

29.06 / Мнение: Вопросы порнографии в Игре Престолов. Часть 4

03.09 / Юлия Ковальчук травмировалась при падении с лестницы

08.12 / Эксперт заявил о провале пытающегося превратить Белоруссию в трудовой концлагерь Лукашенко

20.07 / Поклонники восхищаются видео с прогулки Аллы Пугачевой с детьми возле реки

22.09 / Создатели российской вакцины назвали срок полной победы над коронавирусом

21.10 / Мнение: Нулевой эффект

13.11 / Суточный прирост зараженных коронавирусом в России вновь побил рекорд

30.09 / Мнение: Кто заказал братьев Магомедовых?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска