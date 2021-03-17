Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит в новой съемке эко-коллекции одежды

24-летняя дочь Мелани Гриффит и Антонио Бандераса, а также сестра Дакоты Джонсон продолжает делать уверенные шаги в модной индустрии. Несколько лет назад Стелла стала принимать участие в модных дефиле (причем однажды в одном показе участвовали сразу три сестры — дочери Мелани Гриффит Дакота и Стелла и падчерица актрисы Грейс Джонсон), а теперь модные бренды приглашают ее на съемки.

На днях Стелла Бандерас поделилась кадрами со съемки для нового американского бренда одежды 101p100. Ее создают из вторичных материалов, в частности, восстановленного нейлона — эконила. Для его производства используют не только пластиковые отходы, но даже рыболовные сети.

Фотосессию дочери оценила и ее звездная мама — актриса Мелани Гриффит. В Instagram-аккаунте Стеллы она оставила комментарий:

ОМГ!!! Моя красотка!

В ноябре 2019 года Стелла Бандерас впервые вышла в свет со своим бойфрендом — сыном вице-президента NBC Рональда Мейера, Эли Мейером. Их отношения завязались летом того же года, однако вместе ли они сейчас, неизвестно.

Напомним, Антонио Бандерас и Мелани Гриффит в 2014 году приняли решение развестись после 18 лет брака. Для актрисы этот брак был четвертым, а для актера — вторым. За все время совместной жизни у пары родилась только дочь Стелла дель Кармен Бандерас Гриффит. В декабре 2015-го актеры завершили процедуру расторжения брака. Суд обязал выплачивать Бандераса по 55 тысяч долларов ежемесячно в качестве “супружеской поддержки” бывшей жене. Дом в Калифорнии, где проживали супруги основную часть времени, был продан, а средства поделены, зато дом в Аспене, куда они наведывались на Рождество, полностью перешел во владение Мелани.

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит с дочерью Стеллой