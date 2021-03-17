Минздрав Украины увеличил интервал между дозами Covishield до 90 дней

Министерство здравоохранения Украины увеличило интервал между дозами вакцины от COVID-19 Covishield до 90 дней, в программу вакцинации будут внесены небольшие изменения. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

Минздрав принял такое решение по рекомендациям Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ). В марте в журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй дозы через 12 недель. Решение увеличить интервал между двумя дозами вакцины уже приняло правительство Великобритании, рекомендовали своим правительствам комиссии экспертов в Германии, Канаде, Франции.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что увеличение интервала между дозами не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4–12 недель.

По словам, Ляшко, согласно анализу данных клинических исследований, после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или больше, эффективность вакцины составляет 81,3%.

Он отметил, что внедрение этой рекомендации экспертов потребует от Минздрава незначительной корректировки подходов к проведению прививочной кампании на первых этапах.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1806950042801426

О том, что Минздрав меняет схему вакцинации Covishield, 16 марта сообщил один из экспертов НТГЭИ, иммунолог Федор Лапий.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. В стране зарегистрировали три вакцины от коронавируса –Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, но пока вакцинируют только препаратом Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую производят по лицензии в Индии, 500 тыс. доз этой вакцины доставили в прошлом месяце).

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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