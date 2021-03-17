 

В Польше вводят общенациональный локдаун на три недели. За сутки COVID-19 заболело 25 тыс. человек

17.03.2021, 18:22, Новости дня
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В Польше с 20 марта вводят общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемической ситуации и роста количества случаев коронавируса. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба правительства страны.

С 20 марта по 9 апреля на всей территории Польши будут закрыты:

гостиницы (исключения включают в себя отели для рабочих, а также жилье, предоставляемое в рамках командировок);
торговые центры (за исключением продуктовых магазинов, аптек, салонов прессы, книжных магазинов, зоомагазинов, парикмахерских, оптик, банков и прачечных);
театры, музеи, художественные галереи и кинотеатры;
бассейны, сауны, солярии, бани, салоны для похудения, казино;
горнолыжные курорты, фитнес-клубы и тренажерные залы;
спортивные учреждения.

В правительстве заявили, что все ученики в Польше, в том числе 1–3 классов, переходят на удаленное обучение. Также гражданам рекомендуют по возможности работать онлайн.

Ограничения будут действовать также во время пасхальных праздников. 

За прошедшие сутки в Польше зафиксировали 25 052 случая инфицирования коронавирусом. В стране подтвердили более 42 случаев заражения “британским” штаммом вируса. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельський 19 февраля заявил, что в Польше началась третья волна коронавируса.

По данным Института Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Польше подтвердили более 1,95 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло 48 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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