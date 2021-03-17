Dorofeeva обнародовала селфи с матерью

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 16 марта в Instagram Stories разместила совместное фото с матерью Ольгой Дорофеевой.

Артистка посвятила публикацию ее дню рождения.

“Сегодня особенный день”, – подписала она фото.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года выступала в составе украинской группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

Мать певицы по профессии стоматолог. После смерти супруга она во второй раз вышла замуж.

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