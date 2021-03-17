 

Dorofeeva обнародовала селфи с матерью

17.03.2021, 18:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 16 марта в Instagram Stories разместила совместное фото с матерью Ольгой Дорофеевой.

Артистка посвятила публикацию ее дню рождения.

“Сегодня особенный день”, – подписала она фото.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года выступала в составе украинской группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.

Мать певицы по профессии стоматолог. После смерти супруга она во второй раз вышла замуж.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Китай обвинил США в угрозе развязывания ядерной войны

09.11 / СК официально назвал имя открывшего стрельбу под Воронежем солдата

26.12 / Ходорковский: После тюрьмы я так и не смог вернуть себе интерес к бизнесу

02.09 / Захарова раскрыла детали визита посла РФ в МИД Германии

26.11 / Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

07.01 / Опубликовано фото сторонника Трампа в кресле Пелоси с ногами на столе

15.07 / СК Белоруссии возбудил дело после протестов в Минске

13.01 / Вильфанд оценил влияние потепления в стратосфере на морозы в России

17.11 / Пушков назвал «акт Родченкова» подменой международного права американским

12.11 / Женщина в Москве попыталась продать сына за 500 тыс. рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска