Dorofeeva обнародовала селфи с матерью
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Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 16 марта в Instagram Stories разместила совместное фото с матерью Ольгой Дорофеевой.
Артистка посвятила публикацию ее дню рождения.
“Сегодня особенный день”, – подписала она фото.
Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года выступала в составе украинской группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Сейчас артистка является тренером нового сезона шоу “Голос країни” на “1+1”.
Мать певицы по профессии стоматолог. После смерти супруга она во второй раз вышла замуж.
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