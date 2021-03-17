Первый мэр Севастополя Семенов: Когда говорим об освобождении Крыма, речь должна идти о возвращении двух субъектов – АРК и Севастополя

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17.03.2021, 18:22, Новости дня
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В вопросе деоккупации Крыма речь должна идти о возвращении двух субъектов территориального устройства Украины – Автономной Республики Крым и Севастополя. Об этом в интервью изданию “ГОРДОН” заявил первый мэр Севастополя Виктор Семенов.

“Если вопрос оккупации части Донбасса все последние годы был на устах мировой общественности, то тема оккупации Крыма появлялась лишь изредка и вовсе без упоминания Севастополя. Хотя именно из-за него разгорелся сыр-бор”, – подчеркнул Семенов.

По его словам, до российской оккупации Крыма внимание уделялось в основном Симферополю.

“Обратите внимание, что в наших массмедиа слово Севастополь звучит крайне редко. Увы, так всегда было в Украине. Даже погоду в Севастополе вы скорее узнаете по бегущей строке на российских телеканалах. Наши новостные каналы вспоминают лишь Симферополь. Поэтому хочу всем напомнить, что по Конституции Украины на полуострове находятся два административных субъекта – Автономная Республика Крым и город Севастополь. И когда мы говорим об освобождении Крыма, речь должна идти о возвращении двух субъектов территориального устройства Украины”, – сказал Семенов.

Первый мэр Севастополя Семенов: Когда мы соберемся возвращать Крым, там будут жить “материковые”. Так местные называют приехавших из неблагополучных регионов РФ. Читайте полный текст интервью.

Виктор Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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