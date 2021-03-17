В Брянске начался суд над блогером за клевету на ветерана

Суд в Брянске начал рассмотрение дела в отношении блогера и юриста Сергея Маслова, который обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза, заседания будут проходить в закрытом режиме, сообщили в Брянском областном суде.

«Сторона обвинения – прокуратура Брянской области, заседания будут проходить в закрытом режиме до момента оглашения резолютивной части», – рассказали в суде, передает РИА «Новости».

Брянский блогер и юрист Сергей Маслов обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза. В августе на Youtube был опубликован ролик, в котором адвокат рассказал, что ветеран якобы сотрудничал с контрразведкой Германии. В отношении Маслова было возбуждено уголовное дело за клевету. На среду было назначено первое судебное заседание по делу.

Напомним, депутаты подготовили поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет. Все думские фракции поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов.

20 февраля суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.