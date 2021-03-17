Вирусолог назвал причину для роста заболеваемости COVID вопреки весеннему потеплению

В весенний период заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжит снижаться. Но если люди не будут вакцинироваться, то количество инфицированных снова начнет расти, сообщил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

Количество заболевших в РФ постепенно снижается. Так, по данным на 17 марта, за сутки выявлено практически 8 998 новых случаев коронавируса, что на 395 случаев меньше, нежели днем ранее.

«Сейчас заболеваемоость коронавирусной инфекцией будет снижаться. В РФ падение заболеваемости идет последние недели. Поэтому, думаю, что, по крайней мере весной, эта тенденция сохранится», – говорит Альштейн.

Он отметил, что пока затрудняется сказать, как снизится ежесуточное количество заболевших в день. Но при этом уверен, что число заболевших стабилизируется на каком-то уровне.

«Достигнув определенного уровня, заболеваемость пойдет ровно. Но она опять пойдет вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью – становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», – считает вирусолог.

В качестве еще одной угрозы Альштейн называет появление и распространение и новых штаммов вируса, которые могут быть более заразными. Тем не менее, врач прогнозирует, что эпидемия все-таки продолжит идти на спад.

Ранее ученые пришли к выводу, что весенний сезон поспособствовал быстрому распространению коронавирусной инфекции в 2020 году.