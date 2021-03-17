 

Объявлена стоимость бюджетного флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Lite

17.03.2021, 18:16, Новости дня
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Так называемая облегченная версия флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Lite уже появилась в европейских интернет-магазинах. Поэтому нам стала известна розничная цена данного устройства – 410 евро.

Разумеется, речь идет о версии со стартовыми характеристиками. Смартфон оснащен оперативной памятью 6 Гб и основной на 128 Гб. Корпус окрашен в классический черный цвет. Отклонения от указанных параметров наверняка потребуют доплаты.

Также стало известно, что конструкция гаджета построена вокруг процессора Snapdragon 775G. Главный модуль основной камеры обеспечивает съемку с разрешением 64,8 Мп (второй модуль – 5 Мп). Емкость аккумулятора в смартфоне составляет 4150 мАч. Частота обновления картинки на экране – 90 Гц.



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