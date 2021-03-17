BMW официально представила новый электрический седан BMW i4

Первый анонс электрического седана BMW i4 показали в 2020 году, однако теперь прошла официальная презентация автомобиля.

Пользователям ранее продемонстрировали тизеры, которые раскрывают вероятный дизайн электрокара. Кроме того, по изображениям можно увидеть, что автомобиль BMW i4 практически идентичен тому, что показали на концепте. Известно, что разработчиками применена усиленная батарея, а также применен агрегат на 530 л.с. мощности.

Некоторые эксперты предполагают, что новая модель окажется существенно производительнее, чем предшественник, а потому ею смогут заинтересоваться большее количество клиентов. Вместе с тем остальные технические параметры на данный момент умалчиваются производителем.