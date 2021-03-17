Peugeot начал продажи в РФ нового компактвэна Partner Crossway

Французская компания Peugeot официально объявила о начале приема заказов на компактную модель Peugeot Partner Crossway для российского рынка.

Приобрести автомобиль станет возможным по цене от 1,2 миллиона рублей. Предложенное транспортное средство станет актуальным для тех, кто предпочитает активно путешествовать. Багажный отсек предполагает размещение грузов общим объемом до 675 литров. Известно, что под капотом компактвэна применили 1,6-литровый мотор, который выдает 115 л.с. мощности. Также в продажу запустят версию с дизельным мотором на 90 л.с.

На рынке появятся модификации Partner Crossway с 6-ступетчатой автоматической или механической коробкой передач. В свою очередь, автомобиль имеет улучшенный кондиционер, фронтальные подушки безопасности, датчики давления в шинах и других особенности.