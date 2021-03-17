 

Peugeot начал продажи в РФ нового компактвэна Partner Crossway

17.03.2021, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Французская компания Peugeot официально объявила о начале приема заказов на компактную модель Peugeot Partner Crossway для российского рынка.

Приобрести автомобиль станет возможным по цене от 1,2 миллиона рублей. Предложенное транспортное средство станет актуальным для тех, кто предпочитает активно путешествовать. Багажный отсек предполагает размещение грузов общим объемом до 675 литров. Известно, что под капотом компактвэна применили 1,6-литровый мотор, который выдает 115 л.с. мощности. Также в продажу запустят версию с дизельным мотором на 90 л.с.

На рынке появятся модификации Partner Crossway с 6-ступетчатой автоматической или механической коробкой передач. В свою очередь, автомобиль имеет улучшенный кондиционер, фронтальные подушки безопасности, датчики давления в шинах и других особенности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / У штаба Навального и офиса «Голоса» в Костроме заметили машину посольства США

17.02 / “Заснеженный Тополя”. Лидер группы “Антитіла” окунулся лицом в снег

04.12 / Маляр: Местные элиты Закарпатья могут намеренно подстрекать сепаратистские настроения в регионе, чтобы шантажировать центральную власть

09.09 / Задержанные по делу о нападении на “Патриотов – За жизнь” получили награду “Народный Герой”

09.02 / В Кремле опровергли сообщение Reuters о новых соцрасходах

26.09 / Снаряд с отделяемой головной частью для «Торнадо-Г» впервые применили на учениях «Кавказ»

22.08 / Астероид приблизится к Земле ко дню выборов президента США

26.06 / По Крымскому мосту вновь поехали пассажирские автобусы

13.07 / На Донбассе ранения и боевые травмы получили шестеро украинских военных

17.09 / В правительстве Украины не верят, что конфликт в Донбассе закроет Киеву путь в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска