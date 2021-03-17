Как Данелия снимал культовую лирическую комедию “Я шагаю по Москве”

Как и большинство фильмов, которым суждено стать культовыми, “Я шагаю по Москве” появился случайно. Сценарий начали писать после того, как молодой драматург Геннадий Шпаликов пришел к Георгию Данелии и буквально в двух словах описал свою идею.

“Дождь, посреди улицы идет босая девушка, туфли держит в руках. Появляется парень на велосипеде, медленно едет за девушкой. Парень держит над ней зонтик, она уворачивается, а он все едет за ней и улыбается… Нравится?” Режиссеру очень понравилось, и они сели за создание сценария под рабочим названием “Верзилы”.

Впрочем, четкого плана не было, и в итоге во время съемок многие сцены то появлялись, то исчезали, а некоторые возникали благодаря импровизациям. В результате родился фильм, ставший гимном молодежи 60-х, жившей в ожидании перемен и с верой скорое светлое будущее.

В процессе работы Геннадий Шпаликов и Георгий Данелия отказались от названия “Верзилы”, переименовав сценарий сначала в “Приятели”, а затем в “Я шагаю по Москве”. На промежуточном этапе появился герой Саша (Евгений Стеблов) — незадачливый жених, который пытается из-за предстоящей свадьбы получить отсрочку от армии.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Изначально на роль Кольки планировали взять Виталия Соломина, его даже утвердил худсовет, однако драматург все же был недоволен выбором главного героя. Тогда Шпаликов предложил Данелии пригласить на пробы 18-летнего Никиту Михалкова, однако режиссер долго сомневался. Он видел артиста за полгода до начала работы и считал, что молодой человек слишком юн для этой роли.

Кстати, позднее Михалков признался, что именно съемки в “Я шагаю по Москве” определили его будущее. После работы в картине парень решил поступать в Щукинское училище.

Съемочная группа ленты была молодой и легкой на подъем. Актеры – даже дебютанты – вели себя перед камерой раскованно, а игра больше напоминала естественное поведение молодых людей в предлагаемых обстоятельствах. Правда, не обошлось и без скандалов.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Через несколько смен Никита Михалков явился к режиссеру и потребовал увеличить ставку до 25 рублей за съемочный день. Георгий Данелия отметил, что подобные гонорары выплачиваются только опытным и хорошо зарекомендовавшим себя актерам, а юнец может отправляться восвояси, если его что-то не устраивает, – на его роль пригласят другого артиста. Позднее Михалков признался, что выдвинуть ультиматум режиссеру его подбил старший брат Андрон.

Интересные факты

В песне “А я иду, шагаю по Москве” изначально была строчка “Над лодкой белый парус распущу. Пока не знаю где…”. Однако худсовет Госкино подобную формулировку не принял, ведь в советской стране не может быть никаких “не знаю где” – мало ли, вдруг герой планирует побег. В итоге Шпаликов заменил на “пока не знаю с кем”.

Фильм “Я шагаю по Москве” стал дебютным для многих молодых актеров: третьекурсницы школы-студии МХАТ Ирины Мирошниченко, начинающего Евгения Стеблова, Владимира Басова. Никита Михалков ранее уже снимался, но появление в этой ленте стало его первой главной ролью.

Фото: Russian Look/www.globallookpress.com