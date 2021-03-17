 

Заявление Байдена о вмешательстве России в выборы оценили: Полный беспорядок слов и мыслей

17.03.2021, 18:14, Разное
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Американский лидер накануне дал большое интервью каналу ABC News. Политик сообщил, что ознакомился с докладом нацразведки США о вмешательстве России в выборы президента. Джо Байден подчеркнул, что Москва должна “заплатить цену” за покушение на демократию.

Слова президента прокомментировал журналист Тима Керби. Он уверен: во время интервью американский политик был “несколько в себе”. По словам эксперта, заявление Байдена представляет собой “полный беспорядок слов и мыслей”. “Я даже не знаю, в курсе ли он, что именно сказал”, – выразил мнение журналист.

Керби добавил, что американские президенты не в первый раз используют громкие формулировки. Эксперт вспомнил, как бывший глава Белого дома Дональд Трамп угрожал Северной Корее, что она “умрет по огнем”. Однако после таких слов реальных действий со стороны Вашингтона не последовало, передает “Царьград”.

“Это шаблонное поведение американский политиков”, – заключил Керби.

В конце января 2021 года состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа состоялась по инициативе Москвы и длилась около получаса. В Кремле сообщили, что беседа была “рабочей и откровенной”, однако говорить об улучшении отношений двух стран пока рано.



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