Уровень заражения SARS-Cov-2 более чем в два раза превышает официальные данные



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В первые месяцы пандемии ученые предполагали, что доля бессимптомных случаев COVID-19 может достигать 80%, позже этот показатель снизился до 50%. К настоящему времени представления изменились. Исследования показывают, что количество инфицированных, у которых симптомы не развиваются, – от 17 до 20%. Более чем у половины людей, которых врачи изначально принимали за бессимптомных, симптомы все-таки появляются со временем.

В новом исследовании американские ученые решили сопоставить количество бессимптомных случаев с официальной статистикой заболеваемости. Они проанализировали данные почти 62 тысяч американцев, которые подавали заявление на страхование жизни. Участники предоставили образцы крови и различные данные о своем здоровье. На момент подачи заявления все они сообщили о том, что у них не было коронавирусной инфекции.

Однако лабораторное тестирование выявило нейтрализующие антитела к SARS-Cov-2 у более чем 4 тысяч участников. Это означает, что они перенесли инфекцию бессимптомно, либо же их симптомы были настолько легкими, что они их не заметили либо списали на другие состояния.

Затем ученые сопоставили эту информацию с данными переписи населения 2019 года, чтобы оценить долю реального уровня заражения в разных штатах. Показатели очень сильно варьировались в разных частях страны. Самый высокий уровень заражения оказался в Нью-Йорке, который принял на себя первый удар эпидемии COVID-19 в США: антитела были обнаружены у 14,4% участников исследования, проживающих в этот штате. На втором месте оказался штат Луизиана (12%), на третьем — Невада (10%). Наиболее низкий уровень распространения коронавируса отмечен в штатах Мэн, Аляска, Орегон, Гавайи и Нью-Мексико.

По оценкам ученых, по состоянию на конец сентября в США было не менее 15,9 миллионов случаев SARS-Cov-2 в США, включая бессимптомные. Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщали о 7,2 миллионах инфицированных.

«Реальное число случаев заражения более чем в два раза превышает данные CDC, что свидетельствует о более широком распространении пандемии», — заключили авторы исследования.