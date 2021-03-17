Совет по правам человека призвал лишить россиян права на тайну переписки

Президентский Совет по правам человека выступил с инициативой лишить россиян права на тайну переписки для облегчения работы силовиков. В заявлении, принятом органом, говорится, что законопослушным гражданам нечего бояться – подобная мера служит их интересам и дополнительно укрепит их безопасность.

СПЧ подчёркивает, что во время принятия многих российских законов в 1990-е годы “бездумно копировалась западная модель, не отвечающая интересам государственной и национальной безопасности”.

“Защитой прав человека, по сути, в России занимаются органы, которые так и называются – правоохранительные. И суть подлинной правозащитной деятельности, которой занимается наш Совет, заключается в том, чтобы защищать интересы правоохранительных органов, а значит и государственного аппарата в целом, а также общества. Так называемая тайна переписки – по сути, один из инструментов ухода от ответственности, один из способов помешать следствию и суду”, – пояснил глава органа.

—