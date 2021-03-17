 

Мнение: «Сказка об Украинце и Европейской культуре»

17.03.2021, 17:50, Разное
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Здравствуйте

Узнал Украинец, что в Европе сыр с плесенью едят.

Решил приобщиться к Европейской культуре. Чайку попить с бутербродом с сыром с плесенью.  

Ходил всюду, искал сыр с плесенью, нигде не нашел.

Зато нашел хлеб с плесенью.  

Смекалку проявил. Купил этот хлеб, купил обычного сыра. И ест теперь бутерброды с сыром с плесенью, приобщается к Европейской культуре.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Ну а когда разговор заходит о подмене понятий, той части и Европейской и Американской культуры, которую Украина так старательно использует в последнее время, то вспоминается старый добрый анекдот:  

Едут Африканец и Украинец в купе поезде. Только отъехали. Украинец, как обычно, сразу на стол еду всякую: сальце, яичек. Перекусить собрался. 

Предложил Африканцу составить компанию. 

Африканец берет сало. «Это что такое?» – спрашивает. 

Украинец: «Как что? Это сало от нашей лучших пород украинских свиней. Смотри, какое вкусное и толстое» 

Африканец: «Да разве это сало! Вот с наших африканских носорогов это сало. А это ошметки какие-то!» 

Африканец берет яйцо. «Это что такое?» – спрашивает. 

Украинец: «Как что? Это яйца от наших лучших украинских несушек. Смотри, какие вкусные и большие» 

Африканец: «Да разве это яйцо! Вот у наших африканских страусов это яйца. А Ваши яйца как семечки лузгать надо!» 

Африканец берет арбуз. «Это что такое?» – спрашивает. 

Украинец: «Как что? Не видишь что ли? Крыжовник! Дичок» 

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год 

Источник: Достало



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