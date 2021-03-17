Мнение: «Сказка об Украинце и Европейской культуре»

Здравствуйте

Узнал Украинец, что в Европе сыр с плесенью едят.

Решил приобщиться к Европейской культуре. Чайку попить с бутербродом с сыром с плесенью.

Ходил всюду, искал сыр с плесенью, нигде не нашел.

Зато нашел хлеб с плесенью.

Смекалку проявил. Купил этот хлеб, купил обычного сыра. И ест теперь бутерброды с сыром с плесенью, приобщается к Европейской культуре.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Ну а когда разговор заходит о подмене понятий, той части и Европейской и Американской культуры, которую Украина так старательно использует в последнее время, то вспоминается старый добрый анекдот:

Едут Африканец и Украинец в купе поезде. Только отъехали. Украинец, как обычно, сразу на стол еду всякую: сальце, яичек. Перекусить собрался.

Предложил Африканцу составить компанию.

Африканец берет сало. «Это что такое?» – спрашивает.

Украинец: «Как что? Это сало от нашей лучших пород украинских свиней. Смотри, какое вкусное и толстое»

Африканец: «Да разве это сало! Вот с наших африканских носорогов это сало. А это ошметки какие-то!»

Африканец берет яйцо. «Это что такое?» – спрашивает.

Украинец: «Как что? Это яйца от наших лучших украинских несушек. Смотри, какие вкусные и большие»

Африканец: «Да разве это яйцо! Вот у наших африканских страусов это яйца. А Ваши яйца как семечки лузгать надо!»

Африканец берет арбуз. «Это что такое?» – спрашивает.

Украинец: «Как что? Не видишь что ли? Крыжовник! Дичок»

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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