Атака на город

О главной ошибке велосипедистов-отравителей.

Сцена из жизни Москвы 2021 года. В воскресенье — 14 марта — к зданию в центре города подходит человек в костюме химической защиты, поверх которого надета желтая униформа курьера «Яндекса» и сумка доставщика еды. Перед собой он ведет специально оборудованный пульверизатором велосипед — скорее инструмент шпиона, чем транспортное средство, в стиле советских отравленных зонтиков золотой эпохи КГБ. Человек замедляет шаг и распыляет ядовитый газ в сторону здания, а затем уходит и теряется в темноте. Он хорошо подготовлен и профессионально экипирован, он идет на дело, чтобы оказать давление на журналистов. Злоумышленник атакует редакцию «Новой газеты», но совершает фатальную ошибку.

В воображении авторов химической атаки на моих коллег, фактически — террористического акта, — либеральные журналисты являются, по всей видимости, особой кастой людей. Мы ходим на голове, имеем странные идеи, пишем расследования про Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина и никогда не общаемся с «обычными людьми». Реальность устроена прямо противоположным образом, не считая, разумеется, расследований: мы живем обычной жизнью в Москве, пользуемся общественным транспортом, а наша редакция больше 20 лет находится в здании, где, кроме нас, расположен офис научного института Мосгортранса, а еще — детская музыкальная студия.

Шпион с велосипедом, отправившийся «травить журналистов» (кому-то это может показаться смешной шуткой, и по уровню юмора мы можем опознать весельчака), травил на самом деле жителей города: инженеров-транспортников, программистов, детей, которые учатся музыке, и случайных прохожих в Потаповском переулке.

Вход в здание. На земле у двери видны белые разводы от распыленного вещества. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

И все дальнейшие действия журналистов, общества и правоохранительных органов будут связаны с защитой москвичей от этих террористов, и последствия для последних будут серьезными. Политическая ненависть довела постоянных фигурантов расследований «Новой» до помутнения разума: там, где они видели веселую атаку на «либерастов», общество распознает открытие химического фронта против всех горожан.

Фатальность этой ошибки была замечена не сразу.

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Пропаганда начала дежурно разворачиваться в сторону нормализации ситуации — подумаешь, попытались отравить в очередной раз критиков режима.

Государственное информационное агентство ТАСС поспешило заявить со ссылкой на анонимные источники в Мосгазе (?!) о том, что никаких инцидентов в районе редакции «Новой газеты» не зафиксировано. Мосгаз — авторитетная организация, но химические атаки вроде бы проходят по другим ведомствам. Так что редакция направляет обращение в прокуратуру и работает совместно с московскими властями для защиты законных интересов жителей города и предотвращения новых химических атак в будущем.

Сотрудники Мосгаза возле входа в здание. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Те, кто сейчас будет продолжать утверждать, что все в порядке и ничего экстраординарного не произошло, вероятно считают, что москвичей можно травить газами, — таким образом, они сообщники.

Результаты химического анализа вещества будут опубликованы. Мы вернемся к расследованию аналогичного нападения на дом нашего обозревателя Юлии Латыниной в 2017 году, а также подробно расскажем о кровавом бизнесе тех, кто может стоять за нападением.

С политической точки зрения важно, что дегуманизация критиков российских властей — превращение микротеррора против журналистов и политиков в норму, постепенное создание нового «большого стиля» (убийство Немцова, отравление Навального) неизбежно влияет на общество, в котором развиваются эти процессы. Если можно травить людей за слова, и делать из этого «смешную картинку», то все позволено. Нападение на наших соседей по зданию подтверждает, что в зоне риска все граждане России.

И если государство вновь не защитит личную безопасность граждан, как это было в случае нападения на Латынину или многочисленных атак на активистов, у общества не будет другого выбора кроме создания новых институтов самозащиты — вместо тех, что деградировали и умирают на наших глазах.

Кирилл Мартынов

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