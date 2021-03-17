 

Израильские археологи нашли фрагменты свитков с библейскими текстами

17.03.2021, 17:32, Новости дня
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Израильские арехологи во время раскопок в Иудейской пустыне нашли десятки фрагементов библейского свитка, написанного на греческом языке. Об этом 16 марта сообщил сайт МИД Израиля.

“Впервые почти за 60 лет археологические раскопки обнаружили фрагменты библейского свитка. Свиток, написанный на греческом языке, включает в себя отрывки из Книг Двенадцати малых пророков, включая книги Захарии и Наума”, – отметили в сообщении.

Также археологи нашли тайник с монетами, скелет ребенка, которому 6 тыс. лет и большую корзину, которую изготовили примерно 10 тыс. лет назад. 

“Эти находки важны не только для нашего культурного наследия, но и для всего мира. Без последовательных и скоординированных действий различных правительственных учреждений, Управления древностей Израиля и Гражданской администрации эти активы не будут доступны для общественности, а скорее останутся во владении грабителей древностей”, – заявила Ави Коэн, генеральный директор Министерства по делам Иерусалима и наследия.

В 1947 году арехологи открыли свитки Мертвого моря, после этого пустынные пещеры стали мишенью мародеров.

“Климатические условия внутри них позволили сохранить свитки и древние документы, которые являются объектами культурного наследия огромной важности. Их разыскивают мародеры, которые рискуют жизнью и здоровьем, а также разрушают пещеры и уничтожают исторические свидетельства”, – подчеркнули в релизе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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