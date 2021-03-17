Первый мэр Севастополя Семенов: Член подкомиссии по ЧФ РФ после оккупации мне сказал: “Отдал бы нам в 1994-м Севастополь, сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен”

Первый мэр Севастополя Виктор Семенов в интервью изданию “ГОРДОН” рассказал, что после увольнения из Министерства иностранных дел Украины в 2014 году поехал в Севастополь, чтобы навестить тяжело больную маму.

По словам Семенова, в городе он встретил знакомых из российской части подкомиссии по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины.

“Разговорились. Я настаивал, что все произошедшее незаконно. Один из присутствующих сказал: “Виктор, хватит обвинять [президента РФ Владимира] Путина, обвиняй лучше себя. Отдал бы нам в 1994-м город – сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен”, – рассказал он.

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Виктор Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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