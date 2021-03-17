 

Первый мэр Севастополя Семенов: Член подкомиссии по ЧФ РФ после оккупации мне сказал: “Отдал бы нам в 1994-м Севастополь, сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен”

17.03.2021, 17:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый мэр Севастополя Виктор Семенов в интервью изданию “ГОРДОН” рассказал, что после увольнения из Министерства иностранных дел Украины в 2014 году поехал в Севастополь, чтобы навестить тяжело больную маму. 

По словам Семенова, в городе он встретил знакомых из российской части подкомиссии по вопросам пребывания Черноморского флота на территории Украины.

“Разговорились. Я настаивал, что все произошедшее незаконно. Один из присутствующих сказал: “Виктор, хватит обвинять [президента РФ Владимира] Путина, обвиняй лучше себя. Отдал бы нам в 1994-м город – сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен”, – рассказал он. 

Первый мэр Севастополя Семенов: Когда мы соберемся возвращать Крым, там будут жить “материковые”. Так местные называют приехавших из неблагополучных регионов РФ. Читайте полный текст интервью.

Виктор Семенов руководил Севастополем с 1992-го по 1998 год. С 1998-го по 2004 год являлся генеральным консулом Украины в Санкт-Петербурге. Был участником смешанной российско-украинской комиссии по сотрудничеству, где с октября 1997 года по сентябрь 1998 года возглавлял подкомиссию по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Затем в ранге посла по особым поручениям МИД Украины с 2004-го по 2014 год был заместителем председателя этой же комиссии. В начале 2014 года Семенов возглавлял рабочую группу в МИД Украины по ситуации в Крыму и Севастополе.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ

09.10 / Армения опровергла данные о прекращении огня в Карабахе

07.08 / Раскрыта позиция РФ на повторных переговорах с Кипром по налоговому соглашению

15.01 / В Кении обнаружили 16 новых вариантов коронавируса

03.09 / Владимира Андреева проводили в последний путь аплодисментами

23.09 / В список самых влиятельных людей Time вошли главный инфекционист США и глава ВОЗ

07.03 / С семи чужих счетов вывели около $500 тыс. Минюст США опубликовал подробности о двух украинцах, которых экстрадировали из Чехии в США

13.12 / Психологи развеяли миф о «предновогодней депрессии»

11.02 / Власти Литвы отказались задержать соратника Навального по требованию РФ

30.10 / В ВОЗ уверены, что локдаун может быть только крайней мерой в борьбе с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска