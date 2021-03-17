 

Роскомнадзор арендует Большой адронный коллайдер для полного замедления «Твиттера»

17.03.2021, 17:33, Разное
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Роскомнадзор и Европейский совет ядерных исследований заключили договор аренды Большого адронного коллайдера.

Мощности ускорителя будут использованы для замедления и блокировки Twitter на территории РФ. В Женеву уже отправились российские ученые для дополнительной настройки коллайдера.

– Мы исчерпали ресурс в правовом поле, но мы не сдаемся перед натиском американской угрозы в киберпространстве. Западные партнеры неожиданно предложили помощь в техническом решении данной задачи. К тому же, коллайдер давно простаивает, практические разработки не производятся. Международная группа ученых с энтузиазмом будет наблюдать за нашим проектом. К сожалению, сроки и условия договора мы сообщить не можем, но это решение – временное. Как только в нашей стране будут построены сверхмощные трансформаторы и усилители для защиты российского интернета, мы откажемся от услуг коллайдера, – сообщил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

При успешной эксплуатации коллайдера он будет использован для блокировки других нежелательных ресурсов, например, Youtube. После завершения договора аренды ускорителем может воспользоваться Китай для усиления «великого китайского файрвола».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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