В Assassin’s Creed Valhalla возникла проблема с получением награды

Вчера компанией Ubisoft игра Assassin’s Creed Valhalla была обновлена функцией трансмогрификации, с помощью которой игрок приобретает новые навыки и получает подарок.

Однако у многих игроков возникли проблемы именно с получением бесплатных подарков и бонусов – например, при попытке забрать броню с йольского праздника и костюма Альтаира они получают ошибку [0x70000d03]. Разработчики сообщили, что им известно о проблеме и предпринимаются все меры по устранению неполадок.

Assassin’s Creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года, став одной из самых успешных частей серии.

Разработчики планируют поддерживать игру еще очень долгое время, выпуская не только платные дополнения, но и бесплатные контентные апдейты.

Источник: shazoo.ru