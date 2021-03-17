 

Intel представила новое семейство 11 поколения для настольных систем

17.03.2021, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Intel показала новые процессоры 11-го поколения Rocket Lake-S. Произведённые на основе чипов с архитектурой Cypress Cove, они превосходят своих предшественников увеличенной производительностью и рядом новых возможностей.
По словам представителей Intel, новые чипы стали на 19% мощнее по количеству выполняемых инструкций за цикл. В дополнение они получили встроенную графику Intel UHD с архитектурой Intel Xe Graphics с увеличением производительности до 50%.

Флагман данной линейки, восьмиядерный Intel Core i9-11900К с 16 потоками и частотой до 5.3 ГГц, оказался мощнее на 8-14% своего предшественника по результатам бэнчмарков. По утверждению Intel, флагман превосходит своего конкурента AMD Ryzen 9 5900X.

Для нового поколения процессоров характерна поддержка PCI Express 4.0 и ОЗУ DDR4-3200, добавлена поддержка Intel Deep Learning, набора инструкций Vector Neural Network. Реализована возможность расширенного разгона памяти на системных платах H570 и B560 и обеспечение дополнительного контроля диапазона напряжений векторных резисторов AVX2 и AVX-512.

Источник: fbm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Одинокое дерево — Миша

29.09 / Мнение: Не хватало только драк в метро

09.08 / Жители Рязани устроили флешмоб в поддержку «Роскосмоса»

31.07 / Мнение: Письмо: “Довольно возрастная женщина”

21.08 / Мнение: Выдвижение Байдена

06.01 / От агентов слышу!

22.01 / ВС РФ приняли на вооружение разведывательный комплекс «Пенициллин»

14.02 / На Дальнем Востоке задержали двух рыбаков, раскачивавших лодку

03.09 / Маска, я тебя знаю: Кейт Бланшетт, Тильда Суитон и другие звезды на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

31.07 / Названа стоимость празднования юбилея Андрея Григорьева-Апполонова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска