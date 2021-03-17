Intel представила новое семейство 11 поколения для настольных систем

Intel показала новые процессоры 11-го поколения Rocket Lake-S. Произведённые на основе чипов с архитектурой Cypress Cove, они превосходят своих предшественников увеличенной производительностью и рядом новых возможностей.

По словам представителей Intel, новые чипы стали на 19% мощнее по количеству выполняемых инструкций за цикл. В дополнение они получили встроенную графику Intel UHD с архитектурой Intel Xe Graphics с увеличением производительности до 50%.

Флагман данной линейки, восьмиядерный Intel Core i9-11900К с 16 потоками и частотой до 5.3 ГГц, оказался мощнее на 8-14% своего предшественника по результатам бэнчмарков. По утверждению Intel, флагман превосходит своего конкурента AMD Ryzen 9 5900X.

Для нового поколения процессоров характерна поддержка PCI Express 4.0 и ОЗУ DDR4-3200, добавлена поддержка Intel Deep Learning, набора инструкций Vector Neural Network. Реализована возможность расширенного разгона памяти на системных платах H570 и B560 и обеспечение дополнительного контроля диапазона напряжений векторных резисторов AVX2 и AVX-512.

Источник: fbm.ru