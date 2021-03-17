Реконструкцию восточной части рыбинского стадиона «Сатурн» завершат в этом году
 

Реконструкцию восточной части рыбинского стадиона «Сатурн» завершат в этом году

17.03.2021, 14:28, Новости
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Завершить реконструкцию восточной части стадиона «Сатурн» в Рыбинске планируют в этом году. Работы ведутся по нацпроекту «Демография».

Сейчас на объекте выполняют песчаную подготовку для устройства монолитной плиты трибуны, монтируют сетчатое ограждение и стойки безопасности. Ближе к лету начнут укладывать плодородный грунт для обустройства в дальнейшем натурального футбольного поля.

– Реконструкция на главном стадионе города ведется второй год подряд, и на сегодняшний день проект реализован наполовину, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – «Сатурн» с 1964 года является любимым местом горожан, здесь организуют самые массовые мероприятия, спортивные матчи. Такой важный объект мы обязательно восстановим.

Помимо футбольного поля, здесь появятся прямая беговая дорожка, легкоатлетический сектор с местами для прыжков в длину, с шестом, метания диска и молота. А для проведения Всероссийских легкоатлетических соревнований на стадионе установят современную систему судейской связи.

​Также предусмотрено масштабное благоустройство территории – 18 тысяч квадратных метров.



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