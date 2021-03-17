Реконструкцию восточной части рыбинского стадиона «Сатурн» завершат в этом году
17.03.2021, 14:28, Новости
Теги: Благоустройство, Бюджет, Спорт
Завершить реконструкцию восточной части стадиона «Сатурн» в Рыбинске планируют в этом году. Работы ведутся по нацпроекту «Демография».
Сейчас на объекте выполняют песчаную подготовку для устройства монолитной плиты трибуны, монтируют сетчатое ограждение и стойки безопасности. Ближе к лету начнут укладывать плодородный грунт для обустройства в дальнейшем натурального футбольного поля.
– Реконструкция на главном стадионе города ведется второй год подряд, и на сегодняшний день проект реализован наполовину, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – «Сатурн» с 1964 года является любимым местом горожан, здесь организуют самые массовые мероприятия, спортивные матчи. Такой важный объект мы обязательно восстановим.
Помимо футбольного поля, здесь появятся прямая беговая дорожка, легкоатлетический сектор с местами для прыжков в длину, с шестом, метания диска и молота. А для проведения Всероссийских легкоатлетических соревнований на стадионе установят современную систему судейской связи.
Также предусмотрено масштабное благоустройство территории – 18 тысяч квадратных метров.
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