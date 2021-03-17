В Польше решили ввести тотальный локдаун из-за коронавируса

Власти Польши приняли решение ввести локдаун на территории всей страны, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», – цитирует Недзельского РИА «Новости».

По его словам, локдаун будет действовать с 20 марта по 9 апреля. В Польше закроются торговые объекты, образовательные учреждения, кроме дошкольных, учреждения спорта и туризма, гостиницы и хостелы.

Министр пояснил, что в среднем по стране дневная заболеваемость коронавирусом составляет 47,9 на 100 тыс. человек.

«Сегодня мы под впечатлением от превышения очередного психологического порога, что касается числа заболевших. Темп распространения вируса не снижается, а третья волна пандемии ускоряется. В отношении этой ситуации мы должны предпринять решительные шаги», – добавил глава ведомства.

Главной причиной таких темпов распространения заболевания, по его словам, является британский штамм вируса. «Процентная составляющая британской мутации уже достигла 52%», – отметил министр.

За последние сутки в стране подтвердился коронавирус у 25 тыс.52 человек, число новых случаев по сравнению с прошлой средой выросло на тысячи.

В начале марта несколько случаев инфицирования британским штаммом коронавируса выявили в Белоруссии. По данным белорусских властей, первые образцы этого штамма проникли в страну из Польши, Украины и Египта.