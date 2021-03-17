Дети в Оренбурге разбили постамент памятника Гагарину

В Оренбурге трое детей разбили постамент памятника космонавту Юрию Гагарину, сообщил мэр города Владимир Ильиных.

«Меньше месяца осталось до юбилейной даты первого полета человека в космос. И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге, в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту», – цитирует сайт мэрии города градоначальника.

По его словам, на записи видеонаблюдения зафиксировано, как дети ждут, когда уйдет молодая пара с ребенком, после этого начинают отрывать гранитные плиты с автографом Гагарина.

«Плиты падают и разбиваются. Мальчишки убегают. Спустя какое-то время они возвращаются и бьют молотком еще и еще со всех сторон постамент. Отрывают третью плиту», – добавил Ильиных.

Пресс-служба администрации города в своем паблике во «ВКонтакте» сообщила, что правоохранительные органы начали проверку по факту вандализма. «Устанавливать объем повреждений и устранять последствия будет департамент градостроительства и земельных отношений администрации города», – отмечается в сообщении.

Видеозапись с подростками, ломающими памятник Гагарину, также опубликовали в социальных сетях.

Ранее в Татарстане подожгли памятник воину-освободителю. По предварительной версии следствия, четверо несовершеннолетних жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник и уничтожил его.

Позже полиция установила личности причастных к поджогу памятника.