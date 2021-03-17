Bentley анонсировала премьеру нового седана Continental GT Speed

Премиальная британская компания Bentley в скором времени выпустит самый мощный автомобиль за всю историю бренда.

В частности, речь идет о модели Bentley Continental GT, которая будет существенно доработана. Уже 23 марта официально рассекретят все параметры разгона и мощность нового суперкара. Заявлено, что новая модель получит задний привод, а также 8-ступенчатую роботизированную коробку передач. В настоящее время самой мощной версией является модель с 6-литровым мотором на 635 л.с.

Вместе с тем уже в ближайшие дни будут объявлены остальные технические параметры автомобиля, которые существенно превосходят предшественника по остальным техническим параметрам.