 

Bentley анонсировала премьеру нового седана Continental GT Speed

17.03.2021, 17:26, Новости дня
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Премиальная британская компания Bentley в скором времени выпустит самый мощный автомобиль за всю историю бренда.

В частности, речь идет о модели Bentley Continental GT, которая будет существенно доработана. Уже 23 марта официально рассекретят все параметры разгона и мощность нового суперкара. Заявлено, что новая модель получит задний привод, а также 8-ступенчатую роботизированную коробку передач. В настоящее время самой мощной версией является модель с 6-литровым мотором на 635 л.с.

Вместе с тем уже в ближайшие дни будут объявлены остальные технические параметры автомобиля, которые существенно превосходят предшественника по остальным техническим параметрам.



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