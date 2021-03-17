В Китае начались продажи нового кроссовера FAW Bestune T55

В Китае объявили о начале продаж новейшего кроссовера под названием FAW Bestune T55.

Представленная модификация будет продаваться в версиях с моторами на 1,2 и 1,5 литра с мощностью 143 и 169 л.с. соответственно. Среди основных опций называют систему курсовой устойчивости, интеллектуальный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, панорамную крышу, а также ABS.

Вместе с тем инженеры применили электрический люк, новый мультимедийный комплекс, а также ряд других привлекательных опций. Приобрести новый кроссовер FAW Bestune T55 можно по цене от 105 тысяч юаней в базовой комплектации. Остальные особенности транспортного средства будут озвучены уже в ближайшее время.