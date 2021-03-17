Эксперты рассказали о количестве поддельных смартфонов на мировом рынке

По мнению экспертов, от 4 до 5% смартфонов, выставленных на полки магазинов, являются подделками. Чем популярнее модель, тем больше риск, что попадете на поддельный аппарат, собранный на «левом» заводе и неизвестно, на каких комплектующих.

Как поясняют эксперты, больше всего подделывают сейчас популярные версии Samsung. Это говорит лишь о том, что такие аппараты легче продать. Также среди лидеров в данном «рейтинге» Apple, Huawei, Xiaomi, Honor и Oppo.

Сегодня можно купить мобильный аппарат, который не поддерживает формат передачи данных 5G только потому, что это подделка. Вместо дорогого процессора в них вы найдете что-то вроде Helio P23, MT6735 или MT6737. Больше всего специалисты советуют остерегаться ранних продаж, когда новая модель смартфона еще не вышла на рынок, а ее уже предлагают купить.