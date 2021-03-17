 

Кожные высыпания могут быть единственным симптомом COVID-19

17.03.2021, 17:12, Разное
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Ученые описывали сыпь при COVID-19 еще после первой волны коронавируса, но им было сложно доказать, что ее вызывает именно коронавирус. Позже дерматологи из Испании опубликовали результаты небольшого исследования, в ходе которого наблюдали за 21 пациентом с кожной сыпью на фоне COVID-19. Каждому из них был проведен тщательный осмотр слизистой оболочки рта. У шести были найдены энантемы – высыпания на слизистой.

В новом исследовании ученые Королевского колледжа Лондона (King’s College London), проанализировали данные более 336 тысяч британцев, использовавших специальное приложение для регистрации симптомов COVID-19. Авторы исследования также воспользовались результатами онлайн-опроса с участием 11,5 тысяч респондентов, которые сообщали о кожных высыпаниях и предоставляли фото.

В итоге ученые составили каталог наиболее распространенных дерматологических проявлений COVID-19, включающие фото и описания 400 пациентов. Оказалось, что кожные высыпания при этой инфекции встречаются значительно чаще, чем ранее считалось. Так, у 17% участников онлайн-опроса такие проявления были первым симптомом, у 21% — единственным клиническим признаком инфекции.

Авторы исследования пришли к выводы, что кожные высыпания чаще всего являются ранним симптомом инфекции, на который врачам стоит обращать внимание.

Ранее американские дерматологи описали еще один специфический симптом коронавируса: поражение кожи пальцев ног, похожее на обморожение. Как правило, в таких случаях появляется раздражение ярко-красного цвета, которое позже приобретает фиолетовый оттенок. Иногда это состояние сопровождается болезненными ощущениями в пальцах, появляются зуд и волдыри.



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