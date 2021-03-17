Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ирландцев с Днем святого Патрика

17 марта во всем мире празднуется один из важнейших культурных и религиозных праздников — День святого Патрика. Обычно в этот день в Ирландии проходят народные гуляния, парады и прочие торжества, но из-за пандемии коронавируса большинство мероприятий были отменены. По этой же причине не состоялся традиционный тур представителей британской королевской семьи в Ирландию. Вместо этого герцог и герцогиня Кембриджские, а заодно и несколько мировых лидеров — в том числе президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо — записали видеообращение к нации. Целиком видео можно посмотреть на YouTube-канале Министерства иностранных дел Ирландии.

Все политики так или иначе облачились в главный цвет этой страны — зеленый, и британские монархи не стали исключением. Для съемок принц Уильям предпочел голубую рубашку и темно-зеленый пуловер Polo Ralph Lauren, а его супруга Кейт Миддлтон — твидовый пиджак Zara, дополнив его ювелирным украшением — крошечным золотым кулоном Daniella Draper в виде трилистника на тонкой цепочке.

В коротком поздравлении не обошлось без тонкого британского юмора: сначала Уильям поздравил всех по ту сторона экрана с праздником на гэльском языке:

Beannachtai na Feile Padraig oraibh (Счастливого дня Святого Патрика).

А Кейт произнесла тоже самое на английском. Принц тут же шутливо ответил ей:

Как так у тебя легко это получилось?

После чего Уильям продолжил, вспомнив о прошлогодней поездке в Ирландию:

Мы были так рады возможности посетить Ирландию чуть больше года назад, всего за несколько недель до того, как пандемия перевернула всю нашу жизнь…

Герцогиня добавила:

Теплый прием, который мы получили по приезде, стал свидетельством дружбы и прочности отношений между Великобританией и Ирландией.

В конце принц пожелал всем ирландцам весело отметить этот праздник, несмотря на ограничения из-за COVID-19:

Мы знаем, что для ирландцев во всем мире сегодняшний день будет не таким, как обычно, но мы надеемся, что в любом случае вы сможете безопасно отпраздновать его.