Тищенко назвал себя “бультерьером Зеленского”

Нардеп назвал Закарпатье одним из сложных украинских регионов.

Своей основной задачей он назвал увеличение количества рабочих мест, заработных плат и веру, что Украина станет “сильной и красивой державой”.

– Это регион, где минимум пять раз менялась власть, а люди оставались и ценили главные человеческие правила: любовь, добро и труд, – отметил он.

Издание LB.ua, ссылаясь на источники в политической силе, сообщало, что Тищенко возглавит областную партячейку в Закарпатской области. Его место в Киеве займет нардеп из фракции “Слуга народа” Леся Забуранная. Ее кандидатура на место главы киевской организации партии “всех устроила”, писало СМИ.

По данным ресурса YouСontrol, Тищенко еще числится главой киевской ячейки “Слуги народа”. Статус его юридического лица “не пребывает в процессе завершения”.

Ресторатор и телеведущий Тищенко прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от “Слуги народа”. Он одержал победу в мажоритарном округе №219 в Киеве. В парламенте стал заместителем главы комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

За время работы в Раде у него произошло несколько скандальных инцидентов. В сентябре 2019 года нардеп отказался называть журналистке имя министра здравоохранения.

– А кто вы такая, чтобы меня проверять? Ну кто вы? Мой отец? Или жена? Кто вы, чтобы проверять?” – сказал Тищенко.

В октябре депутат сравнил Украину с насосом, объясняя суть “формулы Штайнмайера”.

В апреле 2020 Тищенко оговорился и назвал “праздником” День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля.

Исключенный из фракции “Слуга народа” народный депутат Украины Гео Лерос обвинял Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого в подготовке нападения на него.