Джавадов: Или Украина сама вернет свои земли, или никто! Ждать от кого-то помощи – бессмысленно. Эта горькая истина давно стала понятна азербайджанцам

Сегодня я выскажу мысль, которая может не понравиться очень многим в Украине. Но то, что я скажу, является правдой. И опыт Азербайджана – тому подтверждение. Итак, все ли государства и международные организации, что заявляют ныне о важности восстановления территориальной целостности Украины, в реальности хотят такого развития событий? Действительно ли все они одобрят действия официального Киева, если он решит вернуть Донбасс, успешно проведя там антитеррористическую операцию и вернув контроль над Донецком и Луганском? Советую не питать излишних иллюзий на сей счет.

Лучше вспомнить о том, что происходило в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Он не решался более четверти века, хотя факт оккупации со стороны Армении Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов Азербайджана признавался всеми. Были даже приняты четыре резолюции ООН, в которых черным по белому было написано, что армянские вооруженные формирования должны покинуть оккупированные территории Азербайджана.

Территориальная целостность Азербайджана официально признавалась всеми. При этом ни одно государство мира не признало так называемую “НКР”. Что, впрочем, не мешало политикам, журналистам и деятелям искусства из разных государств мира посещать оккупированные территории Азербайджана, в том числе для наблюдения за “выборами” в стане карабахских боевиков. Увы, среди посещавших их были и украинцы.

Заниматься урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта взялась минская группа ОБСЕ. Странами-сопредседателями которой были объявлены США, Россия, Франция. При этом в некоторые города в США и во Франции заключили договора о побратимстве с некоторыми городами, которые находились под контролем карабахских боевиков. Более того, в ряде международных организаций, к примеру, в Европарламенте, появились группы дружбы с карабахскими боевиками. Да, европарламентарии так открыто поддерживали сепаратизм, так цинично подыгрывали боевикам.

Так что Украина находится в гораздо более выгодном положении, чем то, в котором оказался Азербайджан, к своему удивлению столкнувшийся с ярчайшим проявлением пресловутых двойных стандартов. Кроме того, против Армении за все почти три десятилетия, что длилась оккупация азербайджанских земель, не ввели никаких санкций. Против России за аннексию Крыма и поддержку боевиков на Донбассе США и ЕС санкции ввели. Это правильно, но это никак не смягчает позицию государства-агрессора.

Вот и в нашем случае Армения, которая не чувствовала ко всему прочему никакого реального давления на себя, имитировала переговорный процесс, стараясь сохранить устраивающий ее статус-кво. Который устраивал, замечу, и все три страны-сопредседателя МГ ОБСЕ. Два с половиной десятилетия продолжалась бессмысленная “челночная дипломатия”.

С конца 1996 года и по сей день должность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта занимает польский дипломат Анджей Каспшик. Сидя в хорошем офисе в Тбилиси, периодически наведываясь в Баку и Ереван, попивая коньяк и получая солидную зарплату, он изображал стремление содействовать решению карабахского конфликта. Ясное дело, что это была имитация.

И вот наступило конец сентября 2020 года. Новая карабахская война. Она продлилась 44 дня и завершилась в ночь на 10 ноября подписанием трехстороннего соглашения о прекращении огня. Подписали его президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении. Азербайджан вернул себе 75% ранее оккупированных территорий. Это десятки городов, сотни сел, площадь полностью разрушенной территории составляет более 10 тыс. км².

Цена этой исторической победы была высока. Около 3 тыс. азербайджанских военнослужащих стали шехидами. Было немало жертв среди мирного населения Гянджи и Барды, которые армянская сторона бомбила в ходе нынешней войны. Украинские журналисты, за что им низкий поклон, видели весь этот ад своими глазами. Представители ряда украинских телеканалов были в Азербайджане в ходе войны, они побывали там и сейчас, по ее окончании. Они испытали шок от картины чудовищных разрушений, оставшихся после освобождения Агдама и других городов.

Но наивны все те, кто предполагает, что Азербайджан преспокойно восстанавливает свои освобожденные земли. Каждая из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ продолжает продвигать свои интересы. Они все, в той или иной степени, заинтересованы в существовании армяно-азербайджанского конфликта, дабы одновременно иметь рычаги давления как на Баку, так и на Ереван.

И потому мы уже стали свидетелями попыток реанимации совершенно бессмысленной МГ ОБСЕ, в том числе и через принятие различных резолюций откровенно предвзятого, циничного и антиазербайджанского толка. Предсказуемо во главы колонны такого рода организаций оказался Европарламент. Да, тот самый, в котором были группы дружбы с карабахскими боевиками. И в этом и состоит наш опыт.

Первое – бессмысленно ждать от кого-либо реальной помощи в освобождении всех оккупированных территорий Украины. Только сама Украина, проведя огромную работу по усилению армии, по укреплению экономики, по формированию национального консенсуса, может вернуть все свои земли. Или она сама их вернет, или никто! Это та горькая истина, которая давно стала понятна азербайджанцам. В АР в итоге смогли одержать блестящую военную победу, которой предшествовали долгие годы большой экономической и дипломатической работы в данном направлении.

Второе – Украине нужно быть готовой к тому, что ее будущая военная победа, в которую нужно верить и которую нужно приближать уже сейчас, может быть осуждена не только Россией, но и ее союзниками, а также коррумпированными европейскими политиками, что засели в разных международных организациях. Да, вполне может оказаться так, что найдутся страны, которым нужен будет сам факт продолжающегося российско-украинского конфликта, посредством которого можно было бы оказывать давление и на Москву, и на Киев.

Это цинично, грязно. Но это и есть то, что представляет собой большая политика. Повод ли это отчаиваться? Вовсе нет. Это повод для того, чтобы раз и навсегда понять, что никто за Азербайджан и за Украину наших проблем не решит. Никто, кроме нас самих, не заинтересован в процветании, укреплении, развитии наших государств. И мы обязательно прорвемся. Азербайджан свой прорыв уже начал. Украину он ждет впереди. В этом я ни на секунду не сомневаюсь.

Источник: “ГОРДОН”

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