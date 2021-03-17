 

Офис генпрокурора открыл уголовное производство из-за нарушения прав крымчанина в российской колонии

17.03.2021, 16:42, Новости дня
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Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту нарушения Россией прав политзаключенного крымского татарина Теймура Абдуллаева. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 16 марта. 

В релизе сказано, что украинские правоохранители в ходе мониторинга СМИ в рамках уголовных производств по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, установили систематические грубые нарушения прав человека в местах несвободы в РФ. 

По данным прокуроров, гражданина Украины Абдуллаева, приговоренного к 16,5 годам лишения свободы, на долгий срок незаконно поместили в одиночную камеру в колонии на территории РФ, где он был полностью лишен медицинской помощи и контактов с адвокатами и родственниками.

“С марта 2020-го он провел в одиночной камере не менее пяти месяцев. По предварительным данным, сотрудники колонии угрожали ему, шантажировали, склоняли к сотрудничеству и предоставлению разоблачительной информации о других заключенных. Во время пребывания в дисциплинарной камере к политзаключенному применяли психологическое давление и пытки, в частности, запрещали сидеть или ложиться на кровать в течение дня”, – сообщили в ОГП. 

Такое обращение является нарушением ст. 37 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, подчеркнули в Офисе прокурора. 

Абдуллаев вместе с еще несколькими крымчанами был задержан в октябре 2016 года после обысков у него дома в аннексированном Крыму. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации “Хизб ут-Тахрир”. В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал их виновными в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил к отбыванию наказания в колонии строгого режима. 

Адвокат Айзат Ишимгулов сообщал, что в российском Салавате (республика Башкортостан) Абдуллаев находится в колонии №2. Украинский омбудсмен Людмила Денисова информировала в ноябре 2020-го, что крымчанину в российской тюрьме не оказывают медицинскую помощь. 

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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