 

Украина возобновляет экспорт мяса птицы в ЕС – торгпред Украины Качка

17.03.2021, 16:42, Новости дня
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Благодаря титаническим усилиям представителей Украины и хорошему взаимодействию с институтами Евросоюза Украина возобновит экспорт мяса птицы в ЕС. Об этом 17 марта в Facebook сообщил торговый представитель Тарас Качка.

“Зимой в Украине произошло несколько вспышек высокопатогенного гриппа птицы. На период зонирования этих случаев экспорт был остановлен. Процедура зонирования и восстановления экспорта является такой же простой, как спасение Бриджит Джонс из тайской тюрьмы – множество звонков, согласований во всех европейских странах”, – отметил Качка.

Он отметил, что за несколько недель экспорт был восстановлен.

“Это признак нормальной, качественной и дружественного взаимодействия между Украиной и ЕС, которое обеспечивает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Госпотребслужба”, – отметил торгпред.

https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/2919103105082410

Случаи птичьего гриппа были зарегистрированы в Винницкой области 18 января 2020 года.

23 января ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины в страны союза, а 14 февраля снял запрет на ввоз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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