Полноценной защиты от воды не будет: В Сети сообщают о возможной влагозащите Samsung Galaxy Z Fold3

Новый смартфон с гибким экраном готовит компания Samsung. Galaxy Z Fold3 при этом может открыть новую стадию развития подобных аппаратов. Так, несмотря на отсутствие полноценной защиты от воды, аппарат получит влагозащиту.

Смартфоны со сгибающимся дисплеем уже никого не удивляют. Производители соревнуются в качестве экранов и конструкции устройств, однако на рынке пока еще нет ни одного подобного аппарата с защитой от воды. Пионером в данном направлении может стать Samsung. Galaxy Z Fold3, над которым сейчас работают сотрудники южнокорейской компании, будет иметь специальное покрытие дисплейной панели.

Материал, использованный для этого, отличается водоотталкивающими свойствами. Созданные инновационные технологии для сворачивающегося экрана пока не смогут обеспечить ему полноценную защиту уровня IP68. Но и в таком виде решение можно назвать открытием новой стадии развития данной категории смартфонов. Не взирая на то, что сама корпорация пока не подтверждала слухи о характеристиках грядущей новинки, блогеры, освещающие тематику высоких технологий, склонны верить сообщениям о скором выпуске на рынок защищенного Galaxy Z Fold3.

Согласно же официально представленным данным, в устройстве существенно оптимизирована работа шарнирного механизма. Именно он является наиболее слабым местом в такого рода девайсах. В подготавливаемом для выхода смартфоне механизм получит новые решения, обеспечивающие ему защиту от брызг.

Источник: www.ixbt.com