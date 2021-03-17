 

Глава ЕК анонсировала заявление EMA по ситуации с вакцинами AstraZeneca

17.03.2021, 16:38, Новости дня
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Европейский лекарственный регулятор (EMA) сообщит о дальнейшем применении вакцины AstraZeneca в ЕС в четверг, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я доверяю вакцинам и их производителям. Что касается ситуации с AstraZeneca, ЕМА завтра распространит заявление с разъяснениями по этой теме», – сообщила фон дер Ляйен, передает ТАСС.

13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. Днем ранее в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, что к «жертвам» AstraZeneca западная пресса относит также смерти 49-летней жительницы Австрии и 60-летней датчанки из-за «серьезных проблем со свертываемостью крови», гибель двух пациентов в Южной Корее (50 и 63 лет) и два смертельных исхода на Сицилии, где после вакцинации AstraZeneca были найдены мертвыми 43-летний военнослужащий и 50-летний полицейский, погибшие в результате сердечного приступа. Всего зафиксировано три десятка случаев с аномальным свертыванием крови у вакцинированных англо-шведским препаратом.

На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр, Португалии и Словении, а также в Швеции.



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