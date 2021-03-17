 

Испанские ученые рассказали о влиянии собаки на эмоциональное развитие детей

17.03.2021, 16:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Собака в качестве домашнего питомца способствует социальному и эмоциональному развитию детей, заявили испанские ученые из управления психологии испанского Университета Ровира и Вирхили.

В исследовании участвовали 120 девочек и мальчиков от трех до пяти лет из Таррагоны (Каталония) разного социально-экономического уровня, передает ТАСС со ссылкой на публикацию ученых.

Детей поделили на группу с наличием собаки в качестве домашнего питомца, и на тех, кто не имеет контактов с этими животными.

Девочки и мальчики устно отвечали на разные вопросы, с помощью которых ученые оценивали их взаимодействие со взрослыми и сверстниками, выражение чувств, привязанности, самооценку и т.д.

Исследователи пришли к выводу, что присутствие собак в раннем возрасте в семье помогает «социальному и эмоциональному развитию детей, хотя это не подразумевает, что их отсутствие означает медленное или плохое развитие».

В декабре 2020 года японские ученые установили, что домашние коты только притворяются, что не слышат или не понимают хозяина. По мнению исследователей, игнорирование команд человек – это защитный рефлекс у животных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / После письма учителя из Благовещенска о COVID-19 решили провести проверку

02.03 / Мужчина пытался провести из Москвы на Мальдивы 1,5 кг наркотиков

14.12 / Британская служба здравоохранения выпустила ролик с Санта-Клаусом в реанимации. Ее раскритиковали за устрашение детей

06.10 / “Не мой путь – сидеть дома и воспитывать ребенка”. Ризатдинова рассказала о самореализации

17.02 / В Италии проснулся вулкан Этна. Видео

21.11 / После взрыва во Львовской области в военном госпитале возобновили подачу кислорода

27.02 / Die Welt – бывшего сотрудника штази подозревают в шпионаже в пользу России

03.08 / Медведчук приехал на отдых в Крым

17.01 / В “Слуге народа” анонсировали ограничение тарифов на транспортировку газа в Украине

06.01 / Лондонский суд не выпустил Ассанжа под залог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска