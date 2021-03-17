Испанские ученые рассказали о влиянии собаки на эмоциональное развитие детей

Собака в качестве домашнего питомца способствует социальному и эмоциональному развитию детей, заявили испанские ученые из управления психологии испанского Университета Ровира и Вирхили.

В исследовании участвовали 120 девочек и мальчиков от трех до пяти лет из Таррагоны (Каталония) разного социально-экономического уровня, передает ТАСС со ссылкой на публикацию ученых.

Детей поделили на группу с наличием собаки в качестве домашнего питомца, и на тех, кто не имеет контактов с этими животными.

Девочки и мальчики устно отвечали на разные вопросы, с помощью которых ученые оценивали их взаимодействие со взрослыми и сверстниками, выражение чувств, привязанности, самооценку и т.д.

Исследователи пришли к выводу, что присутствие собак в раннем возрасте в семье помогает «социальному и эмоциональному развитию детей, хотя это не подразумевает, что их отсутствие означает медленное или плохое развитие».

В декабре 2020 года японские ученые установили, что домашние коты только притворяются, что не слышат или не понимают хозяина. По мнению исследователей, игнорирование команд человек – это защитный рефлекс у животных.