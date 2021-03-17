 

Представлена компьютерная мышь Cherry MW 4500 Left для длительной работы

17.03.2021, 16:36, Новости дня
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В компании Cherry объявили о начале выпуска новой компьютерной мыши MW 4500 Left. По словам разработчика, устройство сконструировано специально для тех пользователей, которые ежедневно по много часов используют именно этот прибор управления.

Прежде всего, обращает на себя внимание не совсем типичный дизайн. Как поясняют специалисты, мышь создана таким образом, чтобы она как можно лучше «ложилась в ладонь». Таким образом, рука будет уставать меньше при интенсивной работе и очень частых кликах.

Две дополнительные кнопки под большой палец позволяют мгновенно менять чувствительность оптического датчика. Мышь беспроводная. Связь с компьютером осуществляется на частоте 2,4 ГГц. Питание обеспечивают две батарейки.



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