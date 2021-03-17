Компания AMD представила новые процессоры Ryzen PRO 5000

В компании AMD официально представили обещанную серию бизнес-процессоров Ryzen PRO 5000, предназначенных для ноутбуков соответствующего класса.

Как поясняют эксперты, возможности этих устройств гораздо выше, чем у представителей линейки обычных пользовательских процессоров Ryzen 5000.

В новой линейке представлены три модели процессоров. Количество ядер в них составляет от четырех до восьми. Частота – от 1,9 до 4,4 ГГц. Как сообщает разработчик, все процессоры созданы по архитектуре Zen 3. Уровень TDP составляет 15 Вт. В среднем производительность новых процессоров увеличена в полтора раза по сравнению с предыдущими моделями, разработанными в той же компании или у конкурентов.