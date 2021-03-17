Быть Джоном Сноу: что происходит с мозгом, когда мы ассоциируем себя с вымышленными героями

В исследовании Университета штата Огайо (Ohio State University, США) приняли участие 19 фанатов сериала «Игра престолов», основанного на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина.

Ученые отметили, что выбрали этот сериал не случайно, поскольку он богат характерными персонажами, к которым миллионы поклонников успели привязаться за восемь сезонов. Поэтому результаты исследования можно легко экстраполировать на любителей художественной литературы.

Добровольцев попросили рассказать, кто из девяти ключевых персонажей «Игры престолов» им нравится больше всех и кто вызывает отвращение. Они также заполнили анкету, в которой указали, насколько они склонны ассоциировать себя с конкретными персонажами. После этого им случайным образом показывали разные имена — их собственные, девяти их близких друзей и знакомых, а также героев любимого сериала.

Каждое имя сопровождалось короткими характеристиками: грустный, одинокий, умный, заслуживающий доверия, и участники должны были подтвердить или опровергнуть, подходит ли это описание человеку. Одновременно ученые проводили сканирование мозга участников с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), который измеряет активность в различных частях мозга через изменения кровотока.

Ученых интересовало, что происходит в вентромедиальной префронтальной коре (vmPFC) — участке мозга, который активизируется в те моменты, когда люди думают о себе и в меньшей степени — когда думают о близких людях. В основном результаты были ожидаемые: больше всего vmPFC была активна в тот момент, когда люди размышляли о себе, в меньшей степени — о близких друзьях, и еще меньше — когда оценивали персонажей «Игры престолов».

Однако у тех участников, которые сообщили о том, что ассоциируют себя с персонажами «Игры престолов», была отмечена повышенная активность в vmPFC по сравнению с другими добровольцем.

– Такие люди не просто всецело поглощены историей, они действительно думают о том, о чем думает персонаж и испытывают те же чувства, что и он. Фактически они проигрывают эту роль. Наши результаты помогают объяснить, почему художественная литература может иметь такое огромное влияние на людей, – сообщил ведущий автор исследования Тимоти Брум (Timothy Broom).