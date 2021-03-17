Скандалы: Олег Тиньков рвется в воздух

Основатель популярного он-лайн банка купил новый вертолет Airbus для своей яхты-ледокола

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков F 62 купил для своей яхты-ледокола La Datcha вертолет Airbus H125 в VIP-комплектации. Об этом Forbes рассказали два источника на рынке авиации. По словам собеседников Forbes, стоимость такого вертолета колеблется от $2,5 млн до $5 млн. Бизнесмен получил вертолет в конце 2020 — начале 2021 года, уточнил один из собеседников Forbes. По его словам, Тиньков планировал приобрести Airbus H135, однако тот не помещался в ангар.

Представитель бизнесмена не стал комментировать эту информацию, но уточнил, что сейчас яхта оснащена двумя вертолетами. В документах по чартеру яхты, с которыми ознакомился Forbes, перечислены два вертолета Airbus H125, но сказано, что второй вертолет 2013 года выпуска.

H125 — легкий однодвигательный вертолет, оборудованный мощным двигателем с цифровой системой управления FADEC. При полной загрузке вертолет может подниматься на 7000 метров. Воздушное судно адаптировано к полетам в экстремальных условиях, включая перелеты в высокогорной местности и в условиях жаркого климата. В 2005 году вертолет, согласно данным самой компании, установил мировой рекорд, выполнив взлет и посадку на горе Эверест на уровне 8850 метров, и этот рекорд так и не был побит.

«Это настоящая рабочая лошадка многих операторов и частных владельцев, — говорит руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко. — Вертолет — весьма практичный вид транспорта не только в плане мобильности, но и в отношении приватности, что для многих публичных и состоятельных людей не менее важно. На вертолете попасть в нужную точку можно гораздо быстрее — и сделать это инкогнито, а если использовать в паре с яхтой, то возможности вырастают на порядок. В пассажирском варианте H125 предназначен для комфортной перевозки до 4-5 пассажиров и багажа, для которого предусмотрены три отсека». Речь идет о том, что вертолет может садиться и взлетать на разных площадках, не обязательно на аэродроме, что выгодно отличает вертолет от частного джета.

La Datcha — судно класса SeaExplorer, построенное на голландской верфи Damen Yachting. На судне есть основная вертолетная площадка, резервная палуба для второго вертолета, необходимого для перемещений в самые удаленные места вроде Антарктиды, под палубой есть ангар для вертолетов. На яхте можно комфортно разметить снегоходы, гидроциклы, подводный аппарат на три пассажира и лодку для дайвинга. La Datcha вмещает до 12 гостей, не считая 24 членов экспедиционно-судовой команды и капитана. Для пассажиров есть два джакузи, причем одно на открытом воздухе, сауна и парилка, а также массажный кабинет и тренажерный зал.

Расширенные топливные баки и система сбора мусора позволяют яхте находиться в открытом море до 40 дней без необходимости заходить в порт. Яхта разработана для путешествий в отдаленные уголки мира — от полюсов до тропических островов. Олегу Тинькову лодка обошлась в €100 млн.

Анастасия Ляликова

Оригинал материала: «Форбс»

«Форбс», 01.10.20, «Массажная комната, баня и гараж для вертолетов: что показали на экскурсии по яхте-ледоколу Олега Тинькова»

Первую в мире частную яхту-ледокол, построенную для российского миллиардера Олега Тинькова, впервые открыли для журналистов. Колумнист американского Forbes побывал на экскурсии и рассказывает, что его удивило на этом судне.

В нормальный год La Datcha, новаторская экспедиционная яхта из серии SeaXplorer от голландской верфи Damen Yachting, стала бы звездой выставки Monaco Yacht Show и, вероятно, получила бы несколько наград. Но, как мы все знаем, 2020 год — не нормальный. Поэтому вместо того, чтобы отправиться из Ниццы в Монако на вертолете Monacair и лично осмотреть изнутри новую 77-метровую яхту российского миллиардера Олега Тинькова F 62, я с сожалением вынужден сообщить, что мой традиционный «инсайдерский» тур по одной из самых долгожданных новинок в мире суперъяхт этого года проходил через Zoom, пока я находился у себя дома в Бостоне.

Над архитектурой корабля работала команда дизайнеров Damen Yachting, а к работе над внешними очертаниями привлекли специалистов из Azure Yacht Design. La Datcha оборудована полноценной бортовой топливной системой, автономными системами функционирования и панорамным обсервационным салоном в носовой части, откуда открывается уникальный обзор на 270 градусов. Еще одна особенность судна — ее корпус, способный взламывать лед и соответствующий требованиям Полярного кодекса Международной морской организации для судов, эксплуатирующихся в северных водах.

С сожалением вынужден сообщить, что владелец попросил меня не публиковать видеозапись моего «пошагового» тура по яхте, по которой меня через Zoom провели несколько осведомленных людей с верфи. Я могу только рассказать о том, что видел.

Во-первых, La Datcha великолепно приспособлена для вертолетов. На судне есть полностью оснащенная основная вертолетная площадка, резервная палуба для второго вертолета, необходимого для перемещений в самых удаленных местах вроде Антарктиды, а также ангар под палубой, где можно разместить и хранить в безопасности оба вертолета. Тиньков — заядлый лыжник, и его требования к размещению вертолетов означают, что гости La Datcha смогут кататься на самых удаленных лыжных трассах в мире в полной безопасности и роскоши.

Помимо этого, La Datcha обладает одной из самых больших и хорошо оснащенных комнат для снаряжения, которую я когда-либо видел на экспедиционной яхте. Это просторное хранилище для обуви и снаряжения на случай непогоды, которые понадобятся гостям во время частных поездок с целью понаблюдать за китами или колониями пингвинов в Антарктиде. Здесь также есть место для лыж, ботинок и прочего снаряжения для хели-ски.

На яхте есть хорошо оборудованная сауна, которая без сомнений будет пользоваться большим спросом после антарктического «полярного погружения». Но больше всего во время частного тура мне понравилась гидромассажная ванна на смотровой площадке, самой высокой точке La Datcha. Возможно, это самое эксклюзивное место «апре-ски» в мире.

Во время часовой виртуальной прогулки я также узнал, что La Datcha готовится отправиться по амбициозному кругосветному чартерному маршруту, который будет включать хели-ски на Камчатке и Курильских островах и дайвинг у Папуа-Новой Гвинеи. Яхта была спроектирована так, чтобы до 12 гостей могли наслаждаться уникальными интерьерами от архитектора Василия Шприца, с комфортным салоном и холлом, а также очень большим пляжным клубом, где есть сауна, парная, массажная комната и тренажерный зал. Все это позволяет мне предположить, что La Datcha может стать самой востребованной чартерной яхтой в этом году.

В числе других примечательных особенностей, которые я могу назвать, — это помещения для многочисленной команды, которая будет управлять обширной коллекцией «игрушек»: летательных аппаратов, моторных лодок и оборудования, — а также оказывать поддержку в исследованиях во всех чартерных плаваниях, которые начнутся в Средиземном море и продолжатся в Индийском океане зимой.

Присмотритесь к этой яхте.

Ранее в этом месяце La Datcha прошла первые испытания в море, после чего встала в порту голландского города Флиссинген, где расположена строившая судно верфь Damen. С 17 по 19 сентября судно было хедлайнером цикла частных экскурсий для клиентов и журналистов, который организовал судостроитель. Яхту можно арендовать за €740 000 в неделю + депозит на дополнительные расходы в размере 30%. Она обошлась бизнесмену в €100 млн. 20 сентября Тиньков опубликовал в сторис в Instagram видео церемонии «крещения» яхты, на которой его жена Рина разбила бутылку о борт корабля. Миллиардер, у которого в прошлом году диагностировали лейкемию, сейчас восстанавливается после пересадки костного мозга. Был ли он сам на церемонии передачи яхты, не ясно. Представитель Тинькова отказался комментировать Forbes эту информацию.

Билл Спрингер

Перевод Натальи Балабанцевой