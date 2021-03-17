Отца Сергия заподозрили в причастности к рейдерскому захвату Калужского завода православной аппаратуры в 2004 году

Следствие предъявило новые подозрения Николаю Романову, известному также как отец Сергий.

Напомним, с 29 декабря он находится под арестом по делу о самоуправстве, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и склонению к самоубийству.

По данным правоохранительных органов Сергий причастен к рейдерскому захвату Калужского завода православной аппаратуры (ПО КЗПА) в сентябре 2004 года. Считается, что он руководил вторжением в кабинет директора предприятия и незаконной выемкой документации.

– По версии следствия 12 сентября 2004 года около 14:25 подозреваемый прибыл к зданию дирекции производственного объединения «Калужский завод православной аппаратуры» в сопровождении двоих сотрудников милиции и группы неустановленных воцерковленных лиц атлетического телосложения. Предъявив подложные документы, якобы выданные департаментом имущественных отношений ЗАО «Московский патриархат», он распорядился вскрыть двери в помещение, изъял сейф с документацией и вывез его в неизвестном направлении. Впоследствии в результате деятельности группы лиц, имеющих отношение к подозреваемому, капитал предприятия с многочисленными нарушениями перешёл к структурам, которые на тот момент прямо конкурировали с Калужской митрополией в сфере религиозных и бытовых услуг, – говорится в пресс-релизе.

В ближайшее время материалы об этом будут переданы в суд. Сейчас следствие завершает оформлении свидетельских показаний и разыскивает других участников рейдерского захвата.

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