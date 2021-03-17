 

Екатерина Малышева и принц Эрнст Август Ганноверский ждут третьего ребенка

17.03.2021, 16:02, Разное
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Дизайнер российского происхождения Екатерина Малышева и принц Эрнст Август Ганноверский, родственник князя Монако Альбера II и потомок британских монархов – короля Георга III и королевы Виктории, снова станут родителями – уже в третий раз. Об этом первым сообщило немецкое издание Bunte. Никаких иных деталей – вроде пола или примерного времени появления малыша на свет – не сообщается. Ждем официального подтверждения от самой пары.

Екатерина Малышева и принц Эрнст Август Ганноверский с дочкой

Напомним, принц Эрнст Август Ганноверский и Екатерина Малышева расписались в мэрии Ганновера в начале июля 2017 года, после чего сыграли пышную свадьбу в церкви Market Church. Принц Эрнст вошел в церковь в сопровождении матери – Шанталь Хохули. Его отец – принц Эрнст Август V Ганноверский – присутствовать на церемонии отказался из-за финансовых разногласий с сыном, а также потому, что так и не одобрил его брак.

В феврале 2018 года у принца Эрнста Августа и Екатерины Малышевой родилась дочь Елизавета. А спустя несколько месяцев стало известно о том, что Екатерина снова готовится стать мамой. Интересное положение супруги Эрнста Августа обнаружилось, когда принцесса Ганноверская появилась на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в платье с декором, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот. Позже информацию о беременности подтвердили и официальные источники, заявив, что Екатерина ожидает мальчика. Август появился на свет в марте 2019-го. 



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