 

Львовский хирург заявил о новом виде осложнений после коронавирусной инфекции

17.03.2021, 15:52, Новости дня
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У пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции могут возникать кровотечения. Об этом заведующий первым хирургическим отделением Клинической больницы скорой помощи Львова Гнат Герич рассказал агентству Zaxid.net 16 марта. 

По словам врача, в его отделении за последние 20 дней прооперировали трех пациентов с обильным кровотечением в забрюшинном пространстве. Все они лечились от COVID-19 (двое были на заключительной стадии терапии, один – на начальной). До этого, как сказал Герич, в отделение полгода не поступали пациенты с такими симптомами. 

Одного из таких больных привезли несколько дней назад с жалобами на боли в животе и высокой температурой. Врачи клиники, где мужчину лечили от COVID-19 заподозрили у него аппендицит, но обследование на компьютерном томографе показало скопление жидкости в забрюшинном пространстве. 

Во время операции хирурги выявили большую гематому. По словам медиков, у пациента вылилось 1,5 л крови, хотя явно поврежденного сосуда не было. 

Медики предполагают, что кровотечение могло быть спровоцировано использованием в лечении от COVID-19 препаратов для разжижения крови. 

“Это тяжелая ситуация. С одной стороны больному следует давать препараты, разжижающие кровь, потому что без них могут образоваться тромбы и возникнуть тромбоэмболические осложнения, угрожающие жизни, с другой –- они же могут спровоцировать массивные кровотечения, которые также являются угрожающими для жизни больного. […] Такой вид кровотечений, по моему мнению, является новым видом осложнений, которые возникают в результате лечения коронавируса антикоагулянтами”, – сказал Герич. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 17 марта в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,5 млн человек (почти 12 тыс. новых случаев за последние сутки), более 28,9 тыс. пациентов умерло, около 1,24 млн выздоровело.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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